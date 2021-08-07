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基亞利殊新藍月十號

2021-08-07 列印
　　曼城周四成功收購阿士東維拉中場基亞利殊，轉會費高達一億鎊（約十一億港元），他將會披上十號球衣作賽，合約為期六年。

　　重金收購一擊即中，曼城買入基亞利殊，轉會費高達一億鎊，是足球歷史上轉會身價世界第九的交易。基亞利殊將會穿起阿古路留下的十號球衣，最快在周六社區盾對李斯特城一仗上場。



　　轉會豪門爭標，廿五歲的基亞利殊說：「曼城是英格蘭最好的球隊，哥迪奧拿可能是世界上最好主帥，可以成為隊中一員彷彿夢想成真。」

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