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殘奧解禁未有定案

2021-08-07 列印
　　東京奧運八月八日閉幕，東京殘奧緊接在八月廿四日開幕。日本首相菅義偉周五表示，現時仍未決定東京殘奧是否開放予觀眾入場。

　　因為疫情關係，東京奧運的比賽幾乎全面禁止觀眾入場，僅得伊豆場地單車、棒球和壘球可以對外開放。至於東京殘奧是否有觀眾，日本首相菅義偉指要再召開五方會議商量。



　　東京殘奧將在八月廿四日至九月五日舉行，香港代表團有六十四人參賽，包括輪椅劍后余翠怡在內的廿四名運動員，分別出戰八個項目。

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