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億鎊第一擊

2021-08-09 列印
　　剛加盟曼城的中場基亞利殊 ，周六即於溫布萊球場處子出戰社區盾對李斯特城，在六十四分鐘後備上陣，錄得關鍵傳球及成功過人各一，惟半力出擊的新東家以0:1敗陣。不過，藍月領隊哥迪奧拿滿意道：「他很有侵略性，將會和隊友建立默契！」



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