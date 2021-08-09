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惹火友賽

2021-08-09 列印
　　羅馬友賽貝迪斯大敗2:5，主帥摩連奴在比賽中投訴過激領紅，再次成為新聞人物。摩連奴因為不滿貝迪斯第三個入球有爭議性，加上友隊有守將手球但又未有處罰，結果他多次投訴下被罰紅牌離場。這場友賽雙方踢得火藥味濃，羅馬甚至有球員因為犯規被逐，最終只餘下八位球員在場中。



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