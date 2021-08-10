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巴利「新裝」

2021-08-10 列印
　　皇家馬德里周日於奧地利中立場與意甲AC米蘭進行熱身賽，雙方賽和0:0，回歸首秀的鋒將加里夫巴利，由於之前穿開的十一號球衣已給予中場馬高阿辛斯奧，結果改披五十號球衣，叫球迷驚訝：「他穿五十號，總覺得有點怪。」



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