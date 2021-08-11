即將由國際米蘭重返舊會車路士的盧卡古已飛抵倫敦，預計周二簽約加盟，若趕及在倫敦時間同日晚上十一時前註冊，甚至可以在今晚歐洲超級盃鬥維拉利爾一仗候命。這名比利時中鋒來投，勢令藍獅鋒線的爭位戰變得更激烈，迪姆華拿、夏維斯和基斯甸普列錫今仗勢在北愛爾蘭中立場施展渾身解數，領軍擊敗黃色潛艇，向盧卡古施下馬威。 （Now643、有線616、656台周四凌晨3:00直播）國米和車路士上周五已就盧卡古的轉會達成協議，這名比利時前鋒周一下午在意大利米蘭完成藍獅的首部份體測，晚上再乘飛機前往倫敦，據報此子在周二通過第二部份體測後就會簽約，如果他在英國時間同日晚上十一時前註冊，就可以在今場歐超盃列入大軍名單。這名曾在一一至一四年效力藍獅的舊將，如今仗能夠候命，將大幅提升這支應屆歐聯盟主的勝算，並激發其他鋒將的鬥心。皆因車路士連同此子共有十二名鋒將，爭位情況激烈，去季英超僅入六球而備受壓力的迪姆華拿坦言：「我會更努力工作，希望入球數字比去年提升，對球隊作出貢獻。」