投PSG 元首級待遇 美斯權傾巴黎

周二與巴黎聖日耳門（PSG）簽約兩年的阿根廷巨星美斯，不但是隊史五十年歷史上最重要的球員，還成為法國首都巴黎之王。這名三十四歲前鋒來到法國，得到像國家元首級待遇，法甲賽會更特別准許此子穿上原本只屬門將專用的三十號球衣，昨日的加盟記者會亦是最高規格。美斯周二與聖日耳門簽署一份為期兩年，還有一年續約條款的合約，領取全球最高薪的每年稅後三千五百萬歐羅（約三億二千萬港元），待遇屬最頂級。此子周三首次以聖日耳門球員身份亮相，在記者會展開前數小時，已有數萬名球迷在球隊主場王子公園球場外等待他，並吸引數百家國際媒體採訪，受重視程度堪比國際政要。「為尼馬麥巴比而來」穿起黑色西裝的美斯矢言，他因為前鋒尼馬和基利安麥巴比而來：「我和尼馬認識很久，他是我來巴黎的其中一個原因，我急不及待與他和麥巴比並肩作戰。我一向有留意法甲賽事，聖日耳門是一支出色球隊，又有出色的教練團，很期待為球隊披甲。不過我有一個月沒有比賽，未知何時首次披甲。」聖日耳門主席艾卡里法亦指這是球會歷史性時刻：「美斯是唯一一位六屆金球獎得主，他的加盟不單止是聖日耳門的歷史時刻，亦是世界足球重要一幕。」其實美斯在周二由巴塞隆拿抵達巴黎時，已得到像國家元首到訪的待遇，恍如巴黎之王。當他在機場前往醫院體測時，有逾百名警察為他開路，過萬名球迷在機場、醫院和皇子球場外聚集歡迎他。而此子揀選了在巴塞出道時的三十號球衣，但法甲賽會向來規定此號碼是門將專屬，聖日耳門亦即作出申請，賽會立即首肯，獲重視程度不言而喻。此外，球會官網開賣其球衣，男裝款數分鐘內售罄，球場外的專門店周三整天都有長長人龍排隊購買。