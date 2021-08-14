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魔獸18頭炮搶「宮」

2021-08-14 列印
  車路士周四宣佈以破球會紀錄的九千七百五十萬鎊（約十億五千萬港元），購回射手盧卡古，後者隨即於今晚英超首仗地頭對水晶宮候命。身披十八號球衣的新魔獸勢以士哥領軍奏捷賀自己回歸，近三倍的讓球主客和讓兩球「主勝」值博。（Now621台今晚10:00直播）

　　盧卡古將披起首次效力車路士期間的十八號球衣，揚言要在今晚踏出成功的一步：「車路士運作方式和我的雄心不謀而合，我在意甲奪冠後，已知道是時候回來，有信心為藍獅贏更多錦標。」



　　有新魔獸回巢，車路士今仗即使有中場薛耶治因肩傷倦勤，仍力足攻陷水晶宮防線。後者英超近四次造訪史丹福橋全敗，期間共失十一球之多，故受讓兩球亦捧不過，還是「主勝」可取。
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