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﻿VVD歸位

2021-08-16 列印
　　有球迷回歸，球員久休復出的表現也十分生猛。利物浦後防大將華基爾雲迪積克（右）周六英超作客諾域治，因傷時隔十個月聯賽首度復出，效果立竿見影，助球隊保住清身大勝3:0，表現叫紅軍領隊高普相當高興：「他對己隊十分重要，這是我感到如此高興的原因。」

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