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﻿互吐心聲

2021-08-16 列印
　　李慧詩（Sarah，左）前晚跟歐鎧淳一同在社交平台互動直播，大談運動員面對壓力的情況。對於紐西蘭女單車手疑因失東京奧運資格而輕生，牛下女車神坦言可惜，並趁機呼籲外界關注運動員的心理健康。

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