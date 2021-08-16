維拉利爾射手謝拉特摩蘭奴早前化身會方吉祥物，力拒車路士邀請宣佈續約至二七年，以答謝粉絲的支持。今季西甲可以有更多球迷入場，此子揚言今晚聯賽第一擊地頭迎戰CF格蘭納達，全力為支持者士哥，領軍旗開得勝，讓球主客和讓一球「主勝」去馬。（Now632台周二凌晨2:00直播） 西班牙政府衞生部部長達莉雅絲六月中宣佈，新一季西甲可以有更多球迷入場觀戰，首輪聯賽上限制定球場容量四成，之後逐步放寬。去季西甲獨取廿三球和七次助攻的謝拉特摩蘭奴，十分期待道：「球迷就是維拉利爾第十二人，給予我們無限動力！」 續約至2027專心作戰 這名二十九歲西班牙國腳，上周隨軍出席一部關於黃色潛艇去季...

2021-08-16