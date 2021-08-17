  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 84%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 體育

﻿碧基有情

2021-08-17 列印
　　沒有美斯的巴塞隆拿周日出戰首輪西甲，副隊長碧基（前）大幅減薪之餘，還在場上以頭槌為巴塞先開紀錄，加上巴夫韋迪梅開二度和沙治羅拔圖建一功，合力助巴塞主場4:2大勝皇家蘇斯達打響頭炮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd