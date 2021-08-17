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﻿等待卡尼？

2021-08-17 列印
　　曼城周日英超首輪大戰作客0:1不敵熱刺，雖然天價新兵基亞利殊擔正，但未能掩飾無鋒陣攻力欠銳的問題。藍月領隊哥迪奧拿承認欠缺一名射手，前守將米卡李察士和利物浦名宿桑拿士異口同聲指出，客軍的戰術就是為敵軍射手哈利卡尼加盟而準備。

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