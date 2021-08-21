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﻿史達寧請纓打雀

2021-08-21 列印
　　曼城英超首輪作客0:1不敵熱刺，領隊哥迪奧拿下令眾將要負起入球重任。今晚聯賽次輪主場迎戰諾域治，史達寧揚言挺身而出，率藍月大勝重振士氣，讓球主客和讓兩球「主勝」可取。

　　阿古路走了，哈利卡尼還未加盟，藍月陣中無疑欠缺正宗射手。上仗不敵熱刺後，哥迪奧拿表示眾人都要負起入球重任，史達寧直言會挺身而出：「有基亞利殊在旁，我能入更多球！」金絲雀上仗作東淨吞利物浦三蛋，可見實力跟班霸有所距離，今仗作客還有多達五人缺陣，故「主勝」穩如泰山。（Now621台今晚10:00直播）

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