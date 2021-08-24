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攞頭威

2021-08-24 列印
　　盧卡古重返車路士，周日英超作客阿仙奴以正選身份上演回歸戰，更在十五分鐘一次攻勢負責尾四的一腳回傳和最後撞射開紀錄，領軍淨勝槍手2:0。他直言這球士哥別具意義：「雖然這只是門前簡單撞射，但過程十分美妙，也是我在英超最特別的入球。」



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