  • 2021年8月24日 星期二
  • 30º
  • 76%
熱門： 大埔車禍吳保錡港姐萬梓良

日報新聞 > 體育

致敬作

2021-08-24 列印
　　周日德甲主場對科隆，是拜仁慕尼黑在球會傳奇轟炸機梅拿病逝後首度地頭出戰，賽前舉行隆重的悼念儀式。主隊憑羅拔利雲度夫斯基開紀錄和基拿比梅開二度，順利贏3:1，各賽事連續七十四場有士哥刷新五大聯賽紀錄。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd