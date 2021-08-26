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迪利阿里重生記 逆轉勝「利」

2021-08-26 列印
　　上季被時任領隊摩連奴打入冷宮的熱刺中場迪利阿里，今季獲新帥紐奴重用，上場英超作客狼隊憑十二碼一箭定江山。該隊上周四歐協聯附加賽首回合，副選出擊作客不敵費利拿0:1，今晚次回合，迪利阿里勢領軍主場挫費利拿反勝晉級，證明自己重生，直取主勝。

　　前任領隊摩連奴上季將迪利阿里投閒置散，後者一度盛傳離隊，幸本季新帥紐奴不但派他開季兩場英超都踢足九十分鐘，而且上仗更由他操刀十二碼，客場1:0險勝狼隊。



首回合落後無退路

　　這名二十五歲中場喜言，獲得紐奴信任：「誰擔任劊子手是他的決定，我亦充滿信心。」迪利阿里已擺脫上季陰影，即使孫興民和哈利卡尼等星將繼續休戰，但他有力擔大旗領軍反勝過關。

　　費利拿雖然首回合勝出，但控球率只得兩成七，表現欠缺說服力。因此，熱刺有迪利阿里回勇，加上地頭出擊，主勝無難度。

（香港時間周五凌晨2:45開賽）

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