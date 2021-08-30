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﻿失分折將

2021-08-30 列印
  車路士周六英超儘管憑夏維斯的入球，一度領先利物浦，但完半場前輸十二碼遭逼和1:1。藍獅痛失兩分之餘，更有列斯占士領紅，中場尼高路簡迪亦因傷被換走，教練杜曹直言此子傷及舊患：「簡迪的腳踝再度受傷，之後他就無法用力加速了。」

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