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﻿基奧特起孖

2021-08-31 列印
　　今夏由車路士轉投AC米蘭的基奧特，於周日意甲終為新東家取得首個入球，更梅開二度助球隊主場以4:1大勝卡利亞里，成為意甲開季五支兩戰全勝球隊之一。此子喜言於聖西路為球隊上陣感自豪。

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