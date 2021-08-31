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﻿雨下封王

2021-08-31 列印
　　周日F1比利時站受大雨影響延遲三個半小時開賽，但賽道情況惡劣在安全車帶領下跑了兩圈後，賽會宣佈終止比賽。排頭位出賽的紅牛車手韋斯塔潘成冠軍，威廉士的佐治羅素第二，平治的咸美頓第三，由於賽事不完整，車手得分將減半。

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