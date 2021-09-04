  • 2021年9月4日 星期六
  • 33º
  • 68%
熱門： 打針優惠熱血公民鍾舒漫恒基悅榕莊

日報新聞 > 體育

紅魔7號回歸C朗

2021-09-04 列印
　　C朗拿度再穿曼聯七號球衣！周四紅魔宣佈原七號主人卡雲尼改穿廿一號，此子得以擁有這個意義特殊號碼，而且在世界盃外圍賽累積兩面黃牌停賽，葡萄牙足總讓他提早離隊，大有機會在下周六為紅魔第二次處子披甲。

　　曼聯周四宣佈，原本穿七號的卡雲尼改穿廿一號，C朗將重披成名時的七號球衣，象徵球隊的絕對主力。他也感謝道：「開始我不確定能否穿回七號球衣，所以十分感謝卡雲尼。」



　　周三世盃外主場2:1反勝愛爾蘭領黃，C朗累積了兩黃，肯定缺席下周二鬥阿塞拜疆一戰。葡萄牙足總更不用他在今晚對卡塔爾的友賽候命，讓此子提早回曼聯報到，故大有機會在下周六英超主場鬥紐卡素，上演回歸騷。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd