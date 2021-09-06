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向C朗示威

2021-09-06 列印
　　C朗拿度回歸曼聯，安東尼馬迪爾近季表現不濟，預料上陣機會因而大減。此子即於周六世界盃歐洲區外圍賽D組作客烏克蘭，射入個人逾五年來國家隊第一球，助高盧雄雞逼和1:1，向紅魔領隊蘇斯克查及C朗拿度示威。



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