本港重新輸入菲律賓傭工，旋即出現極大的新冠病毒入侵風險。過去三天，一共發現六名持打針紙入境的菲傭確診，反映菲國疫情超乎想像，本港即使面對外傭荒，亦必須以抗疫為先，嚴格做好外防輸入，現在唯有暫停輸入菲傭。若印傭重新來港也一樣出現多人確診，當局亦只好暫停她們來港。最新的情勢顯示，外傭荒難望一時三刻解決，當局需要研究新對策。 六名菲傭持打了兩針疫苗證明入境，在隔離期間確診，反映兩個可能性︰一是菲國疫情比想像中嚴重，即使外傭打了針，在前赴本港途中，依然染疫；二是菲傭所持針紙的可信性。不論是哪一種情況，都顯示現在讓大批菲傭來港，會為本港外防輸入的措施帶來挑戰。當局出於抗疫需要，再次熔...

2021-09-06