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比肩尹佩斯

2021-09-06 列印
　　荷蘭鋒將迪比周六世界盃歐洲區外圍賽G組主場對黑山梅開二度，領軍大勝4:0，為新帥雲加爾回歸第二場打開勝利之門，自己也在今年各賽事為橙軍累積九球，是名宿尹佩斯在一三年以來，首位為該隊一年入九球的球員。



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