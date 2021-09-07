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鳴金收兵

2021-09-07 列印
　　比利時周日世界盃歐洲區外圍賽D組主場3:0大勝捷克後，中鋒盧卡古及門將泰拔高圖爾斯可以提早離隊。事關新魔獸累積兩黃下輪停賽，故獲准回車路士檢查臀部傷勢，而門將泰拔高圖爾斯因表現出色，以此作為嘉許。



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