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荒謬腰斬

2021-09-07 列印
　　周日世界盃南美洲區外圍賽巴西主場大戰阿根廷出現罕見一幕，開賽僅六分鐘多名警察和衞生部門人員衝入球場，要求客軍四名涉嫌入境時提供虛假資訊的英超球員離場。經各方交涉後，阿根廷隊長美斯拉隊離場，賽事腰斬待國際足協發落，前者怒斥巴西當局做法兒戲。

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