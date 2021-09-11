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莎拉今衝爭先不忘行善

2021-09-11 列印
　　陝西全運會場地單車賽昨展開，港隊牛下女車神李慧詩(Sarah)偕師妹楊礎搖出戰團體競速賽得第十出局，為今日個人爭先賽熱身。忙於比賽也好，Sarah不忘越洋為患上急性白血病的前排球女將劉韵琳打氣，聯同一眾本地體壇精英，呼籲公眾登記成為骨髓捐贈者，助她渡過難關。

  至於其他港將全運成績，單車隊男、女子團體追逐賽分列第十和九；曹星如於男子拳擊57公斤級十六強，以點數0:5不敵煤礦體協代表王鑫炎出局。



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