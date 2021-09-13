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新人補擺喜酒 婚禮顧問日走六場 婚宴酒席生意反彈三倍
去年本港受新冠肺炎疫情困擾，不少新人即使註冊結婚，礙於各項限聚令，無奈延後舉行婚禮和擺喜酒。近月疫情持續和緩，不少去年註冊的新人補辦婚宴，而今年註冊的新人亦有擺酒宴客的需求，令酒席生意大旺。有準新人表...
2021-09-13
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山東教師涉與多名女學生性交 手機存有影片及照片被捕
山東沂源一名姓杜的中學男老師涉嫌與多名未成年少女發生性行為，近日已被當地警方拘捕。民警調查時發現，杜老師的手機內存有多名女生的影片和照片。杜老師稱，女生是自願的；家長認為，學生全部未成年，無論是否自願...
2021-09-13
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特朗普911紀念日突訪警察局 抨拜登政府無能 撤軍如投降
上周六是美國「九一一」恐襲二十周年，美國總統拜登和第一夫人吉爾分別前往當年三處撞機地點，即紐約市世貿中心、賓夕凡尼亞州尚克斯維爾，以及位於維珍尼亞州阿靈頓的國防部大樓，悼念遇難者。美國前總統特朗普就突...
2021-09-13
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花園設大泳池 康樂園柔和色調溫馨廳堂
大埔老牌豪宅康樂園主要為花園洋房，是次為大家精選洋房，面積2088方呎，3套房間隔，廳堂以淺色設計，佈置大方掛有特大畫作，顯得瑰麗堂皇，廳外連約2000方呎花園，設有私人泳池，任何時間也可暢泳舒展筋骨...
2021-09-13
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憂儲局收水 理財通沖喜有限 港股料續二萬六上落
雖然內地監管消息漸趨緩和，但聯儲局收水疑慮再起，間接影響港股走勢，雖然跨境理財通最快下月開車，但分析認為對港股幫助有限，難以進一步刺激港股。上周五美股三大指數全線向下，有分析預期今日港股勢低開約300...
2021-09-13
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拖肥閒人重拾自信 「愛」拚才會贏
迪馬雷格雷去季在李斯特城被投閒置散，轉會德甲利華古遜又未能適應當地生活，這名翼鋒一度失去對足球的熱誠，但他今夏轉投愛華頓後得到領隊賓尼迪斯重用，重拾自信和比賽熱情。此子今晚英超勢再做主角，領軍主場擊敗般尼，支持主勝。 （Now621台周二凌晨3:00直播） 迪馬雷格雷上季經歷慘淡一季後，今夏轉投拖肥糖即遇上伯樂，就是愛華頓教頭賓尼迪斯。後者在開季三輪聯賽讓他正選披甲，攻入兩球之餘，還有一次助攻，此子表示肥賓的訓練風格與自己一拍即合，迅即交出出色表現並重拾自信：「我對賓尼迪斯的戰術，訓練內容、及溝通方式都十分認同，他也教曉我不少進攻上的細節，令我取得了進步。」 格雷亦和新攻...
2021-09-13
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【Omakase】 銅鑼灣新店雪見料理，日籍名廚主理上品廚師發辦，歎特製拖羅、極品天使蝦
剛進駐銅鑼灣耀華街一幢食廈內的雪見料理，由著名日籍大廚井上洋司擔任餐廳顧問一職，他出名對食材要求嚴謹，注重不時不食。無論是餐廳主打季節性食材製成的廚師發辦（$1,280起/位），或是午市供應的定食套餐...
2021-09-09
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陳聖瑜關楓馨倒灶 宋宛穎大熱奪冠 梁凱晴邵初分膺亞季軍
《2021香港小姐競選決賽》昨晚圓滿結束，經過多輪比賽，最終由宋宛穎大熱奪后冠，而亞軍及季軍則分別是梁凱晴及邵初，而最上鏡小姐就爆冷由楊培琳奪得；而邵初更同時獲友誼小姐。 港姐12強佳麗首先穿...
2021-09-13
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社論——谷醫學科技 前景無限量
香港科研界迎來喜訊，素有「病毒神探」稱號的香港大學微生物學系講座教授袁國勇，以及港大公共衛生學院病毒學講座教授裴偉士，憑發現○三年的沙士冠狀病毒，同時研究由動物到人的傳染鏈，為人類應對中東呼吸綜合症和新冠肺炎病毒引發傳染病的重大貢獻，昨天奪得有中國諾貝爾獎之稱的「未來科學大獎」，反映香港學者在醫學病理研究的成就卓越。 今次袁、斐得獎，並不令人意外，但仍是一次重要的鼓勵，令各界更加注視香港科研人才，尤其在醫學研究和生物科技兩方面。由於港大和中大的醫學院一直在世上享有盛名，並同時設立教學醫院，兩大醫學學者多年來帶領不同團隊，研究有不少突破，例如中大醫學院副院長盧煜明，在非創傷性...
2021-09-13
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希斯喜中三元 三練兩騎梅開二度 薛恩四W封王聚財
昨日薛恩憑「會展達人」、「皇者精芯」、「金碧科」和「聚才」四喜臨門，並於第九場後提前成為騎師王。至於「皇者精芯」和「聚才」的練者希斯，則另贏「皇帝金」中三元。其餘葉楚航、鄭俊偉、陳嘉熙、潘頓和丁冠豪都...
2021-09-13
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