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﻿群星照C朗

2021-09-13 列印
　　周六英超主場對紐卡素，是C朗拿度（左圖中）回歸曼聯後首場比賽，吸引到各界名人親臨奧脫福球場，見證此子事隔十二年再次披起紅魔球衣，坐上客包括前曼聯功勛領隊費格遜（上圖中）、紅魔班主加沙家族成員艾林加沙、英國著名影星加利奧文等。這名三十六歲老將在全球注目下梅開二度，領軍大勝4:1，上演回家最完美一仗。

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