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老馬有火

2021-09-14 列印
　　C朗拿度前皇家馬德里隊友賓施馬（圖）和AC米蘭前鋒伊巴謙莫域兩老大發神威。前者於周日西甲大演帽子戲法，助皇馬西甲主場5:2大勝切爾達；伊巴事隔四個月復出即有士哥，助紅黑軍意甲主場2:0勝拉素，一起為歐聯壯行色。



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