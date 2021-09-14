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黑帝險死

2021-09-14 列印
　　周日一級方程式意大利站發生驚險意外，在車手積分榜排頭兩位的紅牛好手韋斯塔潘與平治咸美頓相撞，前者戰車更飛起騎在對方車上，咸美頓全靠駕駛座防撞框救一命，賽會最終罰韋斯塔潘下一站退後三位起步，兼扣駕照兩分。麥拿侖的列卡度坐收漁人之利，奪得冠軍。



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