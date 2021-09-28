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﻿老婦折將

2021-09-28 列印
　　周日意甲祖雲達斯主場3:2勝森多利亞，為老婦人先開紀錄的前鋒保羅戴巴拿（右）上半場末段因傷退下火線，老婦人主帥艾歷基證實戴巴拿無緣於周三歐聯主場對車路士上陣：「戴巴拿和艾華路莫拉達都要缺席歐聯對車路士和意甲對拖連奴兩仗。」

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