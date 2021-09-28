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﻿法迪歸來

2021-09-28 列印
　　養傷三百二十三日的巴塞隆拿前鋒安素法迪（中），周日於西甲後備登場僅十分鐘，立刻射入漂亮一球並當選賽事的MVP，協助巴塞主場大勝利雲特3:0，近四戰首次高奏凱歌，證明法迪有能力繼承美斯留下的十號球衣。

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