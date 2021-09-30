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貼地球王

2021-09-30 列印
　　美斯在周二歐聯攻入一個精采入球，收錄加盟巴黎聖日耳門後首個士哥，領軍在A組主場2:0擊敗由昔日恩師哥迪奧拿帶領的曼城。更令人吃驚的是他放下球王身段，「瞓身」做人牆封阻對方的罰球，前曼聯中堅里奧費迪南笑言他「有失身分」。

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