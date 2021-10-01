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C朗絕殺不遜美斯

2021-10-01 列印
　　眼見宿敵美斯在周二歐聯化身「貼地王者」，「瞓身」做人牆率巴黎聖日耳門奏捷後，C朗拿度周三就使出「絕殺王者」的拿手好戲，補時五分鐘建功助曼聯在F組主場2:1反勝維拉利爾，賽後更豪言「這就是我的工作」，表現令在場的恩師費格遜及牙買加飛人保特拍爛手掌。事實上，這名三十六歲星將在球隊先失守和追平的時候，都不忘鼓勵隊友，盡展領袖風範。



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