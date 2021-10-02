回勇槍追擊白禮頓
父親為女兒買13萬金鏈 消費券落袋市民豪購貴價貨
第二期電子消費券昨日派發，約五百五十萬市民順利落袋，在多區都有市民湧到便利店拍卡領取，一度出現人龍。適逢國慶公眾假期，不少商場、電器舖、時裝店等都有大量顧客，貴價產品是不少人的目標，有市民為一歲女兒豪...
2021-10-02
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金正恩向習近平致賀電祝賀國慶 萬人齊集天安門見證五星旗升起
十月一日中華人民共和國國慶日清晨，北京天安門廣場舉行國慶升國旗儀式，迎接中華人民共和國成立七十二周年。來自全國各地的過萬人群眾齊聚天安門廣場，見證五星紅旗冉冉升起的一刻。同日北韓領袖金正恩向中國國家主...
2021-10-02
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藥管局倡科興納認可名單 澳洲擬11月重開邊境
澳洲總理莫里森周五宣佈，將在十一月重新開放邊境。據了解，當局容許疫苗接種率達到八成的州份，接待已接種認可新冠疫苗的外國旅客。早前澳洲以防疫為由，禁止國民出國並實施嚴格邊境管制達十八個月。澳洲藥物管理局...
2021-10-02
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星凱‧堤岸開三房示範單位
今周率先開放三房示範單位及上載樓書的火炭星凱‧堤岸，毗鄰港鐵火炭站而建，發展商中洲方面指項目於下周初公佈首批價單，將不少於267伙。 中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，「星凱‧堤岸有機會於下周初公佈首批...
2021-10-02
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傳內地保供電 刺激能源價飆
近來內地多個省份推出限電措施，引發工廠停產，或將拖累中國經濟增長。外電引述消息人士指，中國政府官員下令內地龍頭國有能源公司要不惜一切代價，確保今年冬季能源供應，絕不能容忍大停電情況出現。在全球能源緊張...
2021-10-02
- 郭曉亭蔡晋任星島聯席總裁
- 恒大「拆骨」變國企 分三實體方案日內公佈
- 德林擬斥五億購資管公司
- 十大內銀半年賺7828億 德勤發表中國銀行業上半年發展回顧及展望稱，受惠於疫情受控、經濟逐步復甦，今年上半年中國10家境內商業銀行的純利合共7828億元（人民幣，下同），按年升13.79%，當中平安銀行以28.55%增長位居增速首位。德勤中國銀行業及資本市場主管合夥人郭新華昨日表示，上半年中國國內生產總值按年增長12.7%，預計中國經濟全年有望增長8.2%。會計師事務所羅兵咸永道亦認為，上半年中國經濟穩定恢復，銀行業盈利重回增長軌道。
- 傳譚仔國際配售足額 首日孖展超購九倍
- 惠譽削內地增長預測 料人行再降準
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送高文一程 復仇者聯盟
經過歐聯兩場慘敗後，據報巴塞隆拿今晚西甲作客馬德里體育會無論賽果如何，教練朗奴高文都會被辭退。後者當然希望風光離開，但兩位倒戈的舊部一於合力爭勝送他上斷頭台，蘇亞雷斯更要伺機報回自己和好友美斯被無情棄用之仇；基沙文亦要在全場爆滿下贏得球迷歡心，一於支持主勝。（Now611、632台周日凌晨3:00直播） 繼歐聯首輪淨吞祖雲達斯三蛋後，巴塞次輪又作客0:3負賓菲加，加上西甲六仗僅得三勝三和，據報主席拿樸達不論今仗勝負都會辭退教練朗奴高文。現效力馬體育的兩位舊部蘇亞雷斯及基沙文，無論為公為私，只能無情地向他送上敗仗。 蘇亞雷斯去年夏天被巴塞和當時剛上任的朗奴高文掃走，他...
2021-10-02
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精神健康｜常眨眼 揈頭 做鬼臉 皺眉頭 抽動症兒童其實天資聰穎
精神科專科醫生丁錫全指，小朋友最常見的精神科疾病相信是「抽動症」（Motor Tics Disorder），大約有一成小學生患上，以男孩子為多。大部分患者症狀輕微，常見症狀是經常眨眼、揈頭、做鬼臉、皺...
2021-09-29
- 怪獸與牠們的產地│麥斯米克森取代強尼戴普 第3集上映有期
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群星傾力演出 祖兒嘉玲霆鋒獻唱賀國慶
昨日是中華人民共和國成立72周年，為了慶祝這個日子，中央廣播電視總台製作了《中國夢·祖國頌——2021國慶特別節目》，邀請了老中青三代文藝工作者演出，表達對祖國的真摯祝福。參演的港星包括有劉嘉玲、容祖...
2021-10-02
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好好過日子——今時今日做報紙
按照傳統習慣，每到放假，報紙銷量一定跌。周日或是假期，平時上下班經過報攤的人少了，買報紙的人自然少。於是假期跌紙也成了一個規律。 但自從有了網上報紙之後，情形便不同了。現代人一時一刻離不開手機，若是上班有事做，還會停一停。如果放假在家，一有空閒，人就沉到手機裏去了。 手機裏的內容五花八門，包括報紙的網上版。假期沒有上街買報紙的人，只要有讀報習慣，就會在網上看，這其實也把報紙銷量補了回來。所以現在做報紙，除了實際發行銷量，網上的閱讀量也不容疏忽，有時一篇報道，在網上流傳更廣。要計算讀者人數，就要紙媒和網媒加起來算，所以說現在每張報紙都是實際和網上版共行。 紙媒難做是事實，現實...
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馬場浮世繪——劍聶風靠吉祥物爆冷W
昨日第四場五班千八米賽事，巫顯東憑鄭廄「劍聶風」打開今季勝門，爆出五十八倍大冷獨贏，賽後馬主團員成員葉思貝笑言，今仗致勝關鍵是鄭俊偉太太（左二）在場打氣，因為對方一般很少入場，但如果入場的話，「劍聶風...
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