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回勇槍追擊白禮頓

2021-10-02 列印
　　自馬田奧迪加特加盟阿仙奴後，同為進攻中場的伊美路維表現大跌，幸好此子在上周日英超北倫敦打吡交出入球和助攻各一，率槍手3:1擊敗熱刺。槍手領隊阿迪達沒有因此而鬆懈，要求此子繼續進步，今晚兵工廠聯賽作客白禮頓，伊美路維勢不負主帥所託，繼續於中場領軍進攻，客勝單頭或過關皆宜。（Now621台周日凌晨0:30直播）



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