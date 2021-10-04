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祖國齊勝

2021-10-04 列印
　周六意甲，國際米蘭半場落後薩斯索羅一球，靠後備上陣的迪斯高士哥兼博得十二碼，作客2:1反勝。迪斯高新加盟藍黑軍後開季七場聯賽攻入六球，成為朗拿度後首位達此數據的球員，但他豪言不意外。另一場意甲，祖雲達斯靠中場文路爾盧卡迪利完場前士哥，1:0絕殺拖連奴。盧卡迪利賽後透露自己全家都是老婦人迷，相信家人會十分高興。

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