菲印兩地新冠疫情不散，傭工應聘來港，受檢疫影響，變得困難，也令本港外傭荒變本加厲，僱主慨歎缺人照料家中老少，影響正常生活。請到外傭的家庭也面對另一問題，有部份無良外傭不斷跳槽，一是找自己喜歡的家庭，二是每次被炒可獲一個月代通知金兼回國機票，變成愈多次「被解僱」，愈為自己增加收入，何樂而不為。這種畸型現象，困擾不少家庭，當局必須研究遏止方法。 有關注外傭組織的統計發現，近一年來每月平均收到一百名僱主投訴，指外傭涉博炒，不少個案顯示外傭不但工作表現差，態度又惡劣，甚至疏於照顧長者，更有無良外傭涉出手打人、玩失蹤，種種行為，無非刺激僱主炒魷，以求轉工，同時取得一個月補薪等，如她們...

2021-10-04