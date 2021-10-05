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忘命熱身

2021-10-05 列印
　　NBA季前賽於周日展開，由湖人主場鬥籃網，兩軍多名星將都未有披甲，最終籃網以123:97取勝。雖然只是熱身賽，但湖人中鋒迪韋侯活卻十分認真，僅打十三分鐘就六犯離場，引來場邊的勒邦占士和韋斯博克大笑。



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