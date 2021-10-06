據報NBA與球員工會達成協議，如球員未能符合球隊所在城市的新冠疫苗規定而缺陣，每場會被扣年薪約一點一巴仙。籃網的艾榮若繼續堅持拒打疫苗，根據協議，他有機會每場損失約三十八萬美元（約三百萬港元）。NBA副總裁巴斯早前已發表聲明，如有球員未能符合球隊所在城市的疫苗規定而缺陣，將會不獲發薪。周一有消息指，NBA與球員工會已經達成協議，若球員因此缺陣，每場會被扣年薪約一點一巴仙。目前，勇士和籃網所在的三藩市和紐約都規定球員必須打疫苗才可參與球賽。而籃網球星艾榮至今仍然未打疫苗，而此子今年的合同價值三千四百九十一萬六千二百美元，如他堅持不接種疫苗，每場將損失約三十八萬美元，全季則共被扣一千五百萬美元。