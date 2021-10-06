萬港元）。
NBA副總裁巴斯早前已發表聲明，如有球員未能符合球隊所在城市的疫苗規定而缺陣，將會不獲發薪。周一有消息指，NBA與球員工會已經達成協議，若球員因此缺陣，每場會被扣年薪約一點一巴仙。
目前，勇士和籃網所在的三藩市和紐約都規定球員必須打疫苗才可參與球賽。而籃網球星艾榮至今仍然未打疫苗，而此子今年的合同價值三千四百九十一萬六千二百美元，如他堅持不接種疫苗，每場將損失約三十八萬美元，全季則共被扣一千五百萬美元。
水警女高級督察林婉儀追截走私快艇時被撞墮海殉職，警方連日掃蕩陸上走私設施，從供應鏈上游打擊走私活動。執法人員搗破龍鼓灘一個走私大貨場，檢獲千七噸凍肉，價值近五億，並起出兩艘大馬力快艇，警方指快艇經改裝...
2021-10-06
內地著名的奶製品生產商之一內蒙古伊利實業集團旗下子公司，疑似有乳酸菌凍乾酸奶產品打開後發現有蟲子，涉事北京女事主獲京東客服退款。同日她將有關片段上載網絡，有食品經銷商隨即聯絡她，但沒有達成賠償協議，其...
2021-10-06
「葛克隊長」上太空！這並不是演戲。經典電視劇《星空奇遇記》（Star Trek）中飾演葛克隊長（Captain Kirk）的加拿大男星威廉薛特納（William Shatner）將於本月十二日乘坐太空...
2021-10-06
大埔白石角有不少新晉豪宅，其中逸瓏灣II樓齡約6年，臨吐露港而建，是次走訪一個頂層連天台戶，面積1073方呎，4房1套房設計，全屋附有雅致裝潢，洋溢出溫馨感，賣點單位內置樓梯上私人天台，外望吐露港海景...
2021-10-06
雖然美國政府能否提高債務上限，仍是未知之數，但經濟數據好轉，刺激美股早段勁彈逾400點，杜指見34435點；標指漲60點，報4361點；納指升221點，報14476點。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
2021-10-06
意大利鋒將費達歷高基艾沙在今夏歐洲國家盃令人眼前一亮，新球季曾因效力球會祖雲達斯成績不濟而陷入低潮，但最近改任中鋒再次爆發。今晚歐洲國家聯賽四強主場鬥西班牙，此子趁射手恩莫比尼受傷倦勤，勢以正選中鋒身份領意軍取勝，證明自己已更上一層樓。（香港開電視77、有線601、661台周四凌晨2:45直播） 費達歷高基艾沙在今季初因老婦人換帥和賣走攻擊王牌C朗拿度，跟隨球隊陷入低潮，但他最近兩仗因艾華路莫拉達倦勤，取代他出任中鋒即重新爆發，收錄一入球一助攻。 有別於任翼鋒時靠速度制敵，此子踢中鋒展示敏銳的門前觸覺，走位亦十分靈活，大有父親的影子。祖記教練艾歷基直言這位新星會成為...
2021-10-06
踏入秋天，想起那年那月，站在京都清水寺前，看着漫天紅葉，美景震撼着靈魂......今年雖未能親往古都再續紅葉情，尖沙嘴Mira Place由9月27日至10月17日舉辦的「京都․秋祭」活動，場內滿滿的...
2021-10-01
將於下月27日在台北舉行的第58屆金馬獎頒獎禮，大會昨日公佈各獎提名名單，港片《濁水漂流》獲最佳劇情片等12項提名，吳鎮宇更憑該片角逐金馬影帝，同片謝君豪、柯煒林及李麗珍分別入圍男、女配角；林嘉欣則憑...
2021-10-06
本港近月持續本地零確診，疫情放緩，各界尤其是商界，要求通關之聲，非常響亮，連特首林鄭月娥亦表明，爭取盡快與內地免檢疫通關是頭等大事。內地一早成功控疫，港人極之希望與內地通關，讓本港經濟恢復，但首先要讓內地安心，香港能夠持久控疫。港府須加快尋求內地的意見，了解內地的關注，作出改善，讓內地首肯與本港互通人流。 特首說得很白，只要能夠與內地免檢疫通關，中央要求香港採取任何措施、改善任何程序，特區政府都會盡最大努力配合，若有些措施未必做得到，特區政府都會盡量實行，讓內地更有信心香港的防疫制度不會成為缺口。這個取向，反映港府以爭取與內地通關為先，只要早日通行，就有助與內地的內循環經濟...
2021-10-06
剛戰沙田賽事的五班千八米，雖然個人認定隔晚大熱門的「水星二號」是泥優於草之馬，但因為牠賽前試泥閘時，留前鬥後之下直路走勢洶湧，符合苗廄出擊模式，所以仍列作頭二選。結果，「水星二號」雖然跑至三甲不入，但...
2021-10-06