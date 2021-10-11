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祝壽祖父

2021-10-11 列印
　　周六世界盃歐洲區外圍賽F組，蘇格蘭克服兩度落後劣勢，靠麥湯米尼（右二）補時階段攻入其國際賽處子球，3:2反勝以色列，保住小組次席的附加賽席位。此子表示將入球獻給祖父：「因為十一日是他的生日，這是給他的最佳禮物。」



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