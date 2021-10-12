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老來嬌

2021-10-12 列印
　　法國前鋒賓施馬（左）於周日歐洲國家聯賽決賽，射入世界波率隊於意大利中立場2:1反勝西班牙捧盃，並以三十三歲高齡奪得個人首項國家隊錦標。這名年少成名的星將曾在皇家馬德里停滯不前，但踏入而立之年後卻闖高峰，近四季入球數字倍增，更矢言要在明年世界盃做得更好。



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