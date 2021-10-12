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2021-10-12 列印
　　一級方程式土耳其站周日在雨戰中進行，平治車手保達斯（右）由頭帶到尾，以1小時31分4秒103率先衝線，賽後喜言：「這是我生涯表現最好的一戰。」至於其隊友、因超額更換引擎零件要由十一位起步的咸美頓，儘管一度追至第三位，但因應車隊要求而在末段換胎，最終只得第五名，他不滿意道：「我應堅持不換胎。」



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