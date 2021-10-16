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科頓候命偽鋒斬般尼

2021-10-16 列印
　　曼城今季無正宗射手，消息指連假中鋒費倫托利斯亦因傷缺席六周。今晚英超藍月主場迎戰聯賽未嘗一勝的般尼，曾獲領隊哥迪奧拿大讚天賦極佳的菲爾科頓候命出任假中鋒，今仗肩負起領軍取勝重任，以三分賀自己盛傳將續長約，讓球主客和讓兩球「主勝」可作過關膽。（Now622台今晚10:00直播）



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