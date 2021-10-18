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神鋒向上游 為費倫攞「威」

2021-10-18 列印
　　費倫天拿主席甘美素上周五確認隊中首席射手杜辛華荷域拒絕續約，後者開季七輪意甲交出四入球一助攻，是當紅射手之一， 一登豪門的野心昭然若揭。今晚聯賽紫百合作客弱旅威尼斯，這名二十一歲塞爾維亞國腳勢領軍奏捷顯身價，客勝去馬。

（Now638台周二凌晨2:45直播）





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