  • 2021年10月19日 星期二
  • 28º
  • 67%
熱門： 渣打馬拉松鮑威爾陳同佳消委會跨境理財通

日報新聞 > 體育

新浪花兄弟火熱登場

2021-10-19 列印
　　新一季NBA於香港時間周三揭開戰幔，勇士射神史堤芬居利會夥同新浪花兄弟普爾，作客火拚有勒邦占士、安東尼戴維斯和韋斯博克三巨頭壓陣的湖人。咖喱於季前賽已經着火平均得分排第一，領勇士歷史性於季前賽全勝，今仗面對季前賽六戰全敗狀態低迷的湖人，可為新球季打響頭炮。（香港時間明早10:00開賽）

　　咖喱於周六最後一場季前賽豪取四十一分，成為NBA近十五年來，首位於季前賽累積三次得分過四十的球員。勇士教練居爾大讚居利：「他在季前賽將狀態調校到巔峰，三十三歲的他在身體和心理仍然能夠處於如此高水平實在令人驚訝，他明顯已經準備好迎接常規賽。」



　　「浪花弟」奇利湯遜仍在養傷，預計十二月復出，勇士培養出同樣擅長投射三分的普爾料頂上，充當新浪花兄弟與居利合作。普爾季前賽平均得二十一點八分，自言準備好向師兄居利學習。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd