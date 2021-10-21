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韋少孭鑊

2021-10-21 列印
　　湖人於周二NBA開鑼戰主場對勇士，大帝勒拜占士和一眉安東尼戴維斯雖然都貢獻超過三十分，但新加盟的韋斯博克未能融入球隊只有八分進帳，連累紫金軍團負114:121跨季十連敗。



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