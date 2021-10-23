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史達寧獻「禮」誘買家

2021-10-23 列印
　　自基亞利殊加盟曼城後，快翼史達寧上陣機會大減，後者近日更直言：「如果有機會轉會，我會加以考慮。」今晚英超第三的曼城作客第四的白禮頓，後者憑穩健防守成為黑馬，但正所謂唯快不破，這名英格蘭國腳勢以速度撕破其後防，領軍奏捷為個人事業開闢更多可能性，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。

  （Now621台周日凌晨0:30直播）





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