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﻿最後拼圖

2021-10-25 列印
  阿古路今夏約滿轉投巴塞隆拿後，曼城收購熱刺名將哈利卡尼又失敗，導致陣容萬事俱備只欠一流射手。領隊哥迪奧拿開季逾兩個月不斷嘗試，終於找到菲爾科頓（上圖左）這塊最後拼圖，後者周六英超出任假中鋒，獨取兩球一助攻率藍月作客4:1大勝黑馬白禮頓，矢言新位置踢得既舒服又開心。

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