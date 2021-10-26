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﻿蘇B賴死

2021-10-26 列印
　　曼聯周日英超雙紅會主場0:5恥辱性慘敗予死敵利物浦，看台上的前功勳領隊費格遜一臉茫然，眾多魔迷更在半場落後四球時提早離場，網民亦高呼領隊蘇斯克查（圖）下台，希望前任主帥摩連奴三年前醜陋地不敵紅軍後被辭退的歷史重演。然而蘇帥表態會留下來領軍，共度難關。

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