好事成雙
失業率高企 年輕人奇招發圍 周末辦市集 月入10萬
最新失業率回落至百分之四點五，但十五至二十四歲年輕人的失業率仍高企在百分之十五，部份年輕人放棄尋求穩定長工，轉而創業。近一年潮興的小市集熱潮，就多由年輕人發起，他們先承包商場或工廈空置單位，再分租予個...
2021-10-26
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濟民可信集團28億存款疑被挪用
濟民可信集團在渤海銀行南京分行存了三十多億（人民幣，下同），近日卻發現在不知情的情況下，公司名下二十八億元存款被用於為一家與自己無關的公司提供貸款質押擔保，對方逾期，南京分行更強行劃扣了濟民可信集團的...
2021-10-26
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獨腳難民舉起無肢兒 照片奪國際攝影金獎
敍利亞一名失去右腿、拄着拐杖的男子，開心地舉起天生無四肢的五歲兒子，這張充滿父愛的照片，獲得意大利錫耶納國際攝影大賽（SIPA）金獎。拍下這張感人照片的土耳其攝影師阿斯蘭說，希望藉著這張照片，凸顯男童...
2021-10-26
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眺望開揚海景 匯璽淡雅長廳洋溢溫馨
南昌站上蓋地標屋苑匯璽，位置優越，基座設商場V Walk，可從物業直達港鐵南昌站，穿梭各區極為便利。是次為大家精選的4房2套單位，實用面積逾1300方呎，向南，近望奧運站一帶市景，更能眺望西區海景。 ...
2021-10-26
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Tesla突破1000美元 市值破萬億 重磅股將放榜 杜指標指破頂
美國重磅科技股將會在本周陸續公佈業績，市場焦點的五大科企巨頭「FAAMG」亦會在本周放榜，美股三大指數全線向好，杜指及標普500指數齊創新高。美國電動車巨頭Tesla獲大摩調升目標價至1200美元，加...
2021-10-26
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破入球荒心雄 幼獅取「聖」
車路士於上周六英超狂數諾域治七蛋，其中進攻中場美臣蒙特連中三元兼交出一次助攻，打破長達五個月的球會入球荒後，信心大增。今晚英格蘭聯賽盃第四圈，藍獅主場迎戰狀態一般的修咸頓，這名英格蘭中場勢保持腳風領軍大捷，讓球主客和藍獅讓一球「主勝」可作過關膽材。（香港開電視77、有線601、661台周三凌晨2:45直播） 在兩大前鋒盧卡古和迪姆華拿皆因傷缺陣下，美臣蒙特於上周六英超挺身而出，不但打破其長達五個月的球會入球荒，更一口氣連入三球，並有一次助攻。這位廿二歲英格蘭中場回復信心後豪言：「這對我來說是非常特別的時刻，我會記住它。當然我會繼續努力工作，爭取更多入球，領軍繼續取勝。」 適...
2021-10-26
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星座運程｜天秤座白天壓力大 導致近來經常都失眠
12星座運程 –10月21日 天蠍：最近是非多，今天做旁觀者。最好退居幕後作策劃人。 天秤：白天壓力大，導致近來經常都失眠，盡情出外玩一晚。 處女：另一半不同的主意，要運用溝通技巧，耐心解決問題...
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新片《裡應外合》首度擔正 馬思惠險踢中 楊天宇重要部位
袁劍偉執導的英皇電影《裡應外合》，昨日舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成博士到場打氣，男女主角楊天宇及馬思惠、余安安、周家怡、張繼聰、吳浩康（Deep）和莊思敏等演員均有出席，場面熱鬧。 楊天宇和馬...
2021-10-26
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社論——籌備好第三針 與接種疫苗並行
入冬之後，全球的新冠肺炎疫情有回頭上升的趨勢，即使歐美多國接種率超過七成，但最新染疫者中仍有人死亡，反映抗疫工作不能停下來。施打第三針疫苗，刻不容緩，多國正在推行。反觀香港，不知是否疫情放緩，當局似乎「歎慢板」，這既不利於防範第五波疫情來犯，也無助本港爭取與內地早日恢復通關。 多項研究顯示，打了兩針科興疫苗，半年後身體的抗體回落至低水平，打復必泰者情況較好，但抗體一樣會下跌。多國已為民眾打多一針。根據智利打第三針的研究，打兩劑科興後補一針科興，預防感染後患重症的保護率可回升至八成左右，如溝打第三針復必泰，保護率則提高至九成。亦有初步研究指，打第三針之後，或隔一段時間後，仍須...
2021-10-26
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馬場浮世繪——大利威征美衞爾德怕快地
殿堂級愛爾蘭練馬師衞爾德，日前接受訪問時透露，屬阿加汗旗下的「大利威」將於這個星期五，聯同三十多匹將參加美國育馬者盃賽日的英國和愛爾蘭賽駒，一同啟程運往美國加州。「大利威」此行目標是於育馬者盃草地大賽打衞冕戰，賽前務求做好準備。 「大利威」於月初的法國凱旋門大賽那役打完硬仗，力拼下不敵於大冷門「驚世詩才」跑第二，耗力不少。衞爾德指馬兒賽後曾有一個星期出現疲態，幸好之後已逐漸回復狀態，日前在晨課的表現，令他大為滿意，相信這次是具備佳態再征美國。 衞爾德另指，目前他最大的顧慮是美國德爾王瑪馬場草地的跑道狀態甚乾快，「大利威」必須及時適應。 馬場浮世繪
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