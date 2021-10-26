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﻿好事成雙

2021-10-26 列印
　　周日湖人主場以121:118擊敗有莫蘭特攻入四十分的灰熊，開季第三場終於收穫首勝。其中紫金現役最年長的安東尼（白衫）今仗攻入廿八分後，累積二萬七千四百二十三分升上聯盟歷史得分榜第九位，並喜言：「我對籃球仍然充滿激情。」

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