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爵士破身

2021-11-01 列印
　　爵士射手當路雲米曹周六攻入三十分，但全場二十七投僅九中，連累球隊作客99:107敗給有迪羅辛入全場最高三十二分的公牛，嘗到今季首敗，同時NBA也再無全勝之師。同日，活塞主場110:103擊敗魔術，最後一支全敗球隊也開齋。



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