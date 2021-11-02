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紐奴下台

2021-11-02 列印
　　英超兩大下台熱門領隊，熱刺的紐奴上周六英超主場0:3大敗給曼聯的蘇斯克查後，即傳烏紗岌岌可危。熱刺周一宣佈辭退在位僅四個月的此子，正在物色新帥，人選包括前羅馬教練方錫卡，以及前國際米蘭冠軍教頭干地。



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