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熱刺解慳囊斟掂干地

2021-11-03 列印
　　熱刺周一宣佈解僱領隊紐奴後，周二證實前國際米蘭主帥干地接任。消息指雙方將簽約一年半至二三年六月，附有續約一年的條款，年薪為二千萬鎊。據報干地首肯的另一主因，是一向慳家的熱刺願意批出一億五千萬鎊（約十五億九千萬港元）作增兵資金。



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